Понад 900 млн грн податків сплатили чернівчани до храмового свята

- 03.10.2018 09:36
Понад 900 млн грн податків сплатили чернівчани до храмового свята

Обличчя будь-якого міста визначають його мешканці – своєю невтомною працею, досягненнями, професійною майстерністю. Завдяки чернівчанам наше місто може відсвяткувати своє храмове свято із повним бюджетним гаманцем.

З програмою заходів до Дня міста Чернівців 2018 можна ознайомитись тут.

Упродовж дев’яти місяців цього року податкові надходження Чернівців склали 904,5 млн грн, що на 158,6 млн грн, або на 21,3 відс. більше показника минулого року.

Найвагоміший внесок до бюджетного гаманця традиційно зробили містяни, які отримують офіційні доходи. Цього року казна міста отримала 553,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 116,2 млн грн, або на 26,6 відс. більше, ніж торік.

Податкові надходження від платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, склали 139,3 млн грн Це на 29,2 млн грн, або на 26,5 відс. більше попереднього року.

У січні – вересні до бюджету Чернівців землевласники та землекористувачі перерахували 114,7 млн грн плати за землю, що на 0,9 млн грн перевищує минулорічні показники.

Надходження від роздрібної торгівлі алкоголем і тютюновими виробами збагатили бюджетний кошик Чернівців на 70,9 млн. грн., що на 3,0 млн. грн. більше, ніж торік.

У топ – п’ятірці податкових надходжень – податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Упродовж цього року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 14,3 млн грн податку, що на 5,4 млн грн перевищує показники минулого року.

Чернівецька ОДПІ вітає мешканців нашого прекрасного міста із Днем народження та бажає, щоб кожен платник податків відчував свою причетність до економічного процвітання Чернівців!

Бажаємо усім нам миру та благополуччя, міцного здоров`я, щастя і радості, добра, злагоди, творчих задумів та їх втілення, впевненості та віри у краще майбутнє!

Щиро дякуємо усім, хто не словом, а ділом долучається до розбудови найкращого міста на землі – наших рідних ЧЕРНІВЦІВ!

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чернівці день міста 2018, чернівці податкова

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