



ЧНУ запрошує на безкоштовні екскурсії - 03.10.2018 09:12

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича відноситься до найстаріших в Україні класичних університетів. Цього року вуз святкує 143 роки з дня заснування.

На офіційному сайті ЧНУ відзначений перелік подій, пов'язаних зі святкуванням 143-ї річниці ЧНУ.

Відбудеться ряд конференцій та семінарів.

Окрім того, всіх бажаючих також запрошують на оглядові екскурсії до центрального корпусу ЧНУ, тобто, ошатнох Резидгенції митрополитів Буковини та Далмації. 4 жовтня всі екскурсії будуть проводитись абсолютно безкоштовно.

Платинова Буковина, Чернівці

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