



Погода в Україні в жовтні 2018 - 02.10.2018 17:16

В першій половині жовтня синоптики обіцяють теплу погоду. Після 18 жовтня очікується похолодання, і почнеться воно з півночі та сходу України.

З такою інформацією ознайомила Вазіра Мартазінова, заввідділом кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН.

З півночі похолодання дасть про себе знати температурою близько -4, а вже з північного сходу похолодання посилиться - до -6... -8 градусів. Суттєві холоди очікуються вже після 20 жовтня. Можливе зниження температури до -10... -12 градусів. Від 6 до 8 градусів нижче нуля буде температура 25 та 26 жовтня. Найхолодніше в цей час буде в східних областях.

Загалом, за словами Вазіри Мартазінової, погода в жовтні буде переважно сухою. Опади нижче за норму очікуються на більшості українських територій.

Перший сніг можливий в кінці листопада. Хоча, фактично цього року він першим вже не буде, адже сніг вже випадав у Карпатах - 24-25 вересня засніжило вершину гори Піп Іван.

Платинова Буковина

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