



В Маріуполі дві неповнолітні зітрибнули з даху багатоповерхівки - 02.10.2018 16:13

В Маріуполі на Лівому березі вранці 2 жовтня сталась трагедія - з дажу багатоповерхового будинку разом зістрибнули дві дівчини-підлітка - 14 та 16 років. Дівчата розбились насмерть.

Цією інформацією поділився перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у соцмережі Facebook.

За словами Аброськіна, в кішенях загиблих дівчат було виявлено передсмертні записки, де було зазначене прохання поховати їх разом. Зазначається, що в листі однієї з дівчат було зазначено, що вона втомилась і до 20 років не доживе.

Загиблі дівчата вчились в одній школі, в 9 та 11 класах. За словами мами 16-річної Каті, вона не підозрювала нічого вранці, коли проводжала доньку до школи. Тим не менш, невідомо, що дівчата робили в Лівобережному районі міста, адже жили і навчались вони взагалі в інші частині міста. На даху чи поблизу будівлі ані портфелів, ані підручників дівчат виявлено не було. Дах будівлі, куди дістались підлітки, зачиняється на замок, але вони змогли пробратись туди через отвір у дверях.

На місці трагедії тривають слідчі дії.

Платинова Буковина

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