



Бойовики на Донбасі знову використовують лазерну зброю - 02.10.2018 15:33

На Донбасі бойовики використовують проти бійців ООС лазерну зброю. Як повідомляється, при спостереженні в оптичний прилад прикордонник Краматорського загону отримав травму сітківки ока.

Про це повідомив полковник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Власне, джерело спалаху, що призвело до травмування, був розташований на тимчасово окупованій російсько-терористичними військами території. Прикордонник, що постраждав, отримав попередній діагноз "Лазерний опік сітківки ока". Його госпіталізували та підтвердили діагноз. Зір втрачений на 80%, як повідомляють медики.

Стосовно використання на Донбасі бойовиками лазерної зброї, то даний випадок є вже п'ятим, коли травми органів зору через таку зброю отримують українські прикордонники.

Платинова Буковина

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