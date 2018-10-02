Нобелівську премію з фізики вручили за винахід оптичного пінцета

- 02.10.2018 15:25
Нобелівську премію з фізики вручили за винахід оптичного пінцета

Нобелівську нагороду з фізики цього року присудили трійці вчениз за дослідження "в області лазерної фізики". Як зазначають на сайті Нобелівскої премії, винагороду отримують Артур Ашкін, Жерар Муру та Донна Стрікленд.

Технологія "оптичного пінцета" була винайдена Артуром Ашкіним. Йдеться про так званий пінцет, яких захоплює частки, атоми, віруси та навіть живі клітини аза допомогою лазерних променів. Вчений зміг використати даний винахід, аби переміщувати фізичні об'єкти за допомогою тиску сонячного випромінювання.

Нову технологію, за допомогою якої можна задіяти ультракороткі лазерні імпульси з високою інтенсивністю, які водночас не знищують матеріал, винайшли Муру та Стрікленд.

Зазначимо, що Донна Стрікленд є лише третьоїю жінкою, що отримала Нобелівську премію з фізики. Минулий раз цю премію вручали жінці 55 років тому.

Платинова Буковина

Ключові слова: оптичний пінцет, нобелівська премія 2018

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