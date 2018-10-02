МВФ прогнозує нову економічну кризу в світі

- 02.10.2018 13:58
МВФ прогнозує нову економічну кризу в світі

В розвитку світової економіки на найближчий час можливе суттєве погіршення, як відзначають в Міжнародному валютному фонді.

За словами голови МВФ Крістін Лагард, наразі йдеться про посилення тиску на ринки через зміцнення долару, а також жорсткість грошово-кредитної політики. Тож зараз йдеться про створення справжніх торгових бар'єрів з протекціоністської риторіки.

9 жовтня напередодні щорічного засідання МВФ буде представлений звіт World Economic Outlook, в якому буде оприлюднений прогноз розвитку світової економіки.

За словами очільниці фонду Крістін Лагард, усі торгові суперечності країи мають вирішити найближчим часом. Це необхідне для того, аби скорегувати фондові ринки, убезпечити ризики від коливань курсу валют та від ослаблення потоків капіталу.

Нова фінансова криза може спалахнути у світі в 2020 році. Американський фінансовий холдинг JPMorgan відзначає, що на 48% можуть подешевшати акції ринків, що розвиваються. На 14,4% можуть просісти хїх валюти. 20% вартості можуть втратити американські акції. Також згідно прогнозу на 35% можуть впасти ціни на енергоресурси. Тим не менш, у порівнянні з кризою 2008 року, наслідки будуть менш негативними.

Платинова Буковина

Ключові слова: світова економічна криза, криза економіки МВФ

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