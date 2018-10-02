



Вчену раду ЧНУ очолив батько чернівецького депутата - 02.10.2018 12:46

Професор Роман Петришин, перший проектор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, був обраний головою Вченої ради ЧНУ.

Відповідну інформацію було опубліковано на офіційному сайті ЧНУ. Окрім того, на організаційному засідання обрали також заступника голови Вченої ради.

Ззаначимо, що голову обирали через таємне голоування. Заступником Петришина було обрано професора Петра Фочука, проректора з наукової робои та міжнародних зв'язків.

Роман Петришин, який також є Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції у ЧНУ, доводиться батьком одного з депутатів Чернівецької міської ради - Ярослава Петришина. Власне, варто зазначити, що Ярослав Петришин є підприємцем, засновником мережі "Німфа". В певний час в даній мережі ЧНУ закуповував комп'ютерну техніку.

Платинова Буковина, Чернівці

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