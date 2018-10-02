



З 1 жовтня в Україні подорожчали залізничні квитки - 02.10.2018 12:33

В прес-службі Укрзалізниці повідомили про збільшення тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом. Тарии зросли з 1 жовтня 2018 року.

Повідомляється, що починаючи з 1 жовтня в рамках другого етапу індексації цін тарифи зросли на 12%.

Власне, протягом 2018 року планувалось здійснити дві індексації тарифів - в травні та жовтні, і обидва рази тарифи збільшувались н 12%. Тобто, протягом поточного рку планувалось збільшення тарифів на пасажирські перевезення Укрзалізницею на чверть.

В Укралізниці також повідомили про плани стосовно змін дизайну квитків. Справа в тому, що на теперішньому варіанті зображений російський поїзд, що ніколи не використався на залізниці в Україні. Окрім того, інформація на білетах дублюється російською мовою, що також планують змінити. В певних державних органах новий дизайн квитків вже перебуває на узгодженні.

Платинова Буковина, Чернівці

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