З 1 жовтня в Україні подорожчали залізничні квитки- 02.10.2018 12:33
В прес-службі Укрзалізниці повідомили про збільшення тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом. Тарии зросли з 1 жовтня 2018 року.
Повідомляється, що починаючи з 1 жовтня в рамках другого етапу індексації цін тарифи зросли на 12%.
Власне, протягом 2018 року планувалось здійснити дві індексації тарифів - в травні та жовтні, і обидва рази тарифи збільшувались н 12%. Тобто, протягом поточного рку планувалось збільшення тарифів на пасажирські перевезення Укрзалізницею на чверть.
В Укралізниці також повідомили про плани стосовно змін дизайну квитків. Справа в тому, що на теперішньому варіанті зображений російський поїзд, що ніколи не використався на залізниці в Україні. Окрім того, інформація на білетах дублюється російською мовою, що також планують змінити. В певних державних органах новий дизайн квитків вже перебуває на узгодженні.
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