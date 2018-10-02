Про облік на спрощеній системі оподаткування

- 02.10.2018 12:10
Про облік на спрощеній системі оподаткування

Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 – 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ.

Згідно із п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма Книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги (п.п. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).

Форми Книги обліку доходів, Книги обліку доходів і витрат та порядки їх ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579.
З таким роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 107.01).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: спрощена система оподаткування, податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Погода в Україні в жовтні 2018 В першій половині жовтня синоптики обіцяють теплу погоду. Після 18 жовтня очікується похолодання, і почнеться воно
- 02.10.2018 17:16
Комітет ВР прийняв рішення про відставку Супрун та її заступника Постанову про звільнення з Уляни Супрун, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України
- 02.10.2018 16:43
В Маріуполі дві неповнолітні зітрибнули з даху багатоповерхівки В Маріуполі на Лівому березі вранці 2 жовтня сталась трагедія - з дажу багатоповерхового будинку разом
- 02.10.2018 16:13
Бойовики на Донбасі знову використовують лазерну зброю На Донбасі бойовики використовують проти бійців ООС лазерну зброю. Як повідомляється
- 02.10.2018 15:33
Нобелівську премію з фізики вручили за винахід оптичного пінцета Нобелівську нагороду з фізики цього року присудили трійці вчениз за дослідження "в області лазерної фізики"
- 02.10.2018 15:25
В Японії з крекерів зробили величезну Мону Лізу Рисові крекери було використано для повторення всесвітньо відомого шедевру Леонардо Да Вінчі - картини "Джоконда"
- 02.10.2018 14:35
МВФ прогнозує нову економічну кризу в світі В розвитку світової економіки на найближчий час можливе суттєве погіршення, як відзначають в Міжнародному валютному фонді.
- 02.10.2018 13:58
На Одещині зафіксовано спалах сибірської язви В Саратському районі Одеської області з зараженням сибірською язвою до місцевої центральної районно
- 02.10.2018 13:39
Вчену раду ЧНУ очолив батько чернівецького депутата Професор Роман Петришин, перший проектор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
- 02.10.2018 12:46
З 1 жовтня в Україні подорожчали залізничні квитки В прес-службі Укрзалізниці повідомили про збільшення тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом. Тарии зросли з 1 жовтня 2018 року.
- 02.10.2018 12:33

Всі новини