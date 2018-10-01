



Поліція попереджає про шахрайства на Буковині - 01.10.2018 16:59

Поліція Буковини докладає усіх зусиль у пошуку зловмисників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

29 вересня до Шевченківського відділення поліції звернулася 70-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 28 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що того вечора на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її син на автомобілі збив людину. Для того, щоб вирішити це питання у поліції потрібні гроші. В подальшому в телефонній розмові потерпіла повідомила аферистам адресу свого проживання та погодилася надати гроші для вирішення проблеми.





В обумовлений час, невідомий чоловік прийшов до заявниці додому та отримав від неї 28 тисяч гривень. Згодом потерпіла зателефонувала до свого сина і з’ясувала, що ніякої автопригоди не було і зрозуміла, що її ошукали.

В іншому випадку аферисти видурили у 23-річного буковинця 42 тисячі гривень. Потерпілий через веб-сайт «Авторіа» хотів придбати автомобіль і перерахував гроші на картковий рахунок аферистів, навіть не отримавши транспортний засіб.

В усіх випадках розпочаті кримінальні провадження передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зважаючи на посилення активності телефонних шахраїв, поліцейські вкотре наголошують: завжди перевіряйте отриману інформацію, у жодному разі не повідомляйте стороннім особам свої анкетні дані та не довіряйте стороннім особам. Про випадки та спроби шахрайства одразу повідомляйте до правоохоронних органів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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