Пішов з життя Шарль Азнавур

- 01.10.2018 16:02
Пішов з життя Шарль Азнавур

Всесвітньо відомий французький шансоньє Шарль Азнавур пішов з життя в поважному віці - йому було 94 роки. Про це стало відомо з публікації агентства AFP у Twitter.

Наразі причину смерті співака на розкривають.

Шарль Азнавур відомий не лише у Франції, а й усьому світі. На його рахунку - понад 1300 створених пісень тапонад 200 мільйонів проданих платівок. Окрім того, Азнавур знімався у кіно - він зіграв близько 60 ролей. Француз вірменського походження був признаний найкращим виконавцем естрадних пісень ХХ століття, за версією Time та CNN.

Цього року в Санкт-Петербурзі Азнавур потрапив у лікарню. Це сталося в квітні - співакові стало зле під час репетиції. Під час літнього туру в липні Азнавур був змушений відмінити декілька концертів, оскільки давалась взнаки травма - перед цим, в травні, він отримав подвійний перелом плечової кістки. Лікарі порадили шансоньє приділити більше уваги власному здоров'ю та відпочинку, відмінивши будь-які подорожі та концерти до кінця серпня.

Доречі, Шарль Азнавур планував виступити з концертом у Києві, в Плаці спорту. Концерт був запланований на 20 жовтня.

Платинова Буковина

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