Українці наступного року зможуть робити УЗД безкоштовно

- 01.10.2018 15:43
Українці наступного року зможуть робити УЗД безкоштовно

З державного бюджету України в наступному році буде передбачатись фінансування для українців мамографії, діагностики за допомогою ультразвукових приладів (УЗД), рентгену та здачі аналізів.

Таким чином, сплата за такі послуги забезпечуватиметься за державні кошти, а не з кішені пацієнта. Такі зміни наберуть чинності з липня 2019 року. Проте є обов'язкова умова - аби отримати вищенаведені послуги безкоштовно, до цього часу українець має укласти договір з сімейним лікарем, аби отримати від нього направлення.

Загалом, як зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, з держбюджету на діагностичні заходи буде виділено близько 2 мільярдів гривень.

Загальна сума коштів, яку планують виділити на охорону здоров'я з державного бюджету, становить 37,3 мільярди гривень. На обслуговування потреб первинної медичної допомоги надійде майже половина з вказаних коштів. Якщо проект державного бюджету пройде в представленій наразі версії, то об'єм коштів, передбачений на фінансування охорони здоров'я у порівнянні з 2018 роком зросте майже в два рази.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: бюджет 2019, медицина першої ланки україна, сімейний лікар україна, фінансування аналізів та узд для українців

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