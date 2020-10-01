Назвали нову переможницю Міс Україна 2018

- 01.10.2018 15:12
Назвали нову переможницю Міс Україна 2018

Нагадаємо, що на конкурсі краси Міс Україна 2018 стався скандал - киянку Вероніку Дідусенко було дискваліфіковано та позбавлено головного титулу конкурсу черз порушення правил конкурсу.

Дідусенко, як стало відомо за декілька днів після фінального шоу, приховала від організаторів свій статус. Як виявилось, дівчина перебувала до конкурсу у шлюбі та виховує чотирирічного сина. 

Головну корону та титул Міс Україна 2018 журі вирішило передати іншій конкурсантці - жительці Херсонщини Леонілі Гузь. Саме ця 19-річна українка представить нашу країну на найвідомішому конкурсі краси Міс Світу 2018, що відбудеться в грудні на китайському острові Хайнань.

Леоніла Гузь має зріст 173 сантиметри, її параметри - 83-59-83. У столиці вона закінчила технікум та має спеціальність перукаря-стиліста. Варто зазначити, що зі знанням англійської мови у дівчини справи йдуть набагато гірше, аніж в інших конкурсанток, тому на всесвітньому конкурсі краси у Леоніли можуть виникнути проблеми. Проте, до 6 грудня, коли відбудеться конкурс, у дівчини ще є час підтягнути свої мовні навички.

Платинова Буковина

Ключові слова: леоніла гузь, нова міс україна 2018

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