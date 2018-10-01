



Вчені провели есперимент з передачею думок - 01.10.2018 11:42

Вчені з Вашингтонського університету в Сіетлі заявили, що отримали можливість "читати" думки.

Дослідники використовували електроенцефалографічні датчики для реєстрації даних активності мозку. Також були використані апарати танскраніальної магнітної стимуляції, за допомогою яких є можливість подавати сигнали напряму у мозок. За допомогою даних приладів вчені змогли створити так звану "мозкову мережу".

Цікаво, що експерименти в даному полі розпочались ще у 2015 році. Тоді в рамках досліду дві людини подумки давали відповіді на питання одне одного. З розвитком технологій "мозкову мережу" вдалось збільшити до трьох осіб. Проект разом із моделлю мозкової мережі наразі відомий як BrainNet.

В рамках даного експерименту троє людей перебували в окремих приміщеннях та грали одне з одним в гру на кшталт "Тетрісу". Власне, процс відбувався наступним чином. ІГрове поле бачили двоє людей, у той час як третя особа керувала безпосередньо самою грою і могла бачити лише верхню частину ігрового екрану та випадаючу фігуру. У той же час, нижню частину екрану, куди мала би впасти фігура, третій учасник BrainNet не бачив. Двоє учасників, які бачили все ігрове поле повністю, давали йому підказки сигналами через мозкову мережу.

Передача сигналів відбувалась наступним чином. Передаваючи команду, людина дивилась на світлодіоди, що миготіли із частотою 15 та 17 герц Мозок людини починав випромінювати електричний сигнал з такою самою частотою, аби його могла спіймати система з ЕЕГ-датчиками. За допомогою частоти система визначала, яка команда відповідає якому сигналу, після чого за допомогою апарату транскраніальної магнітної стимуляції імпульс передавався до мозку гравця, що бачив лише фігуру та верхню частину екрану. Отримуваний імпульс сприймався як поява світлового спалаху. Імпульс також передавався, якщо фігуру необхідно було обертати.

Вчені зазначають, що мозкові мережі можуть під'єднувати значно більшу кількість людей, і таким чином, до прикладу, соціальні мережі можуть вийти на кардинально новий рівень.

Платинова Буковина

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