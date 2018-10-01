Вчені провели есперимент з передачею думок

- 01.10.2018 11:42
Вчені провели есперимент з передачею думок

Вчені з Вашингтонського університету в Сіетлі заявили, що отримали можливість "читати" думки.

Дослідники використовували  електроенцефалографічні датчики для реєстрації даних активності мозку. Також були використані апарати танскраніальної магнітної стимуляції, за допомогою яких є можливість подавати сигнали напряму у мозок. За допомогою даних приладів вчені змогли створити так звану "мозкову мережу".

Цікаво, що експерименти в даному полі розпочались ще у 2015 році. Тоді в рамках досліду дві людини подумки давали відповіді на питання одне одного. З розвитком технологій "мозкову мережу" вдалось збільшити до трьох осіб. Проект разом із моделлю мозкової мережі наразі відомий як BrainNet.

В рамках даного експерименту троє людей перебували в окремих приміщеннях та грали одне з одним в гру на кшталт "Тетрісу". Власне, процс відбувався наступним чином. ІГрове поле бачили двоє людей, у той час як третя особа керувала безпосередньо самою грою і могла бачити лише верхню частину ігрового екрану та випадаючу фігуру. У той же час, нижню частину екрану, куди мала би впасти фігура, третій учасник BrainNet не бачив. Двоє учасників, які бачили все ігрове поле повністю, давали йому підказки сигналами через мозкову мережу.

Передача сигналів відбувалась наступним чином. Передаваючи команду, людина дивилась на світлодіоди, що миготіли із частотою 15 та 17 герц Мозок людини починав випромінювати електричний сигнал з такою самою частотою, аби його могла спіймати система з ЕЕГ-датчиками. За допомогою частоти система визначала, яка команда відповідає якому сигналу, після чого за допомогою апарату транскраніальної магнітної стимуляції імпульс передавався до мозку гравця, що бачив лише фігуру та верхню частину екрану. Отримуваний імпульс сприймався як поява світлового спалаху. Імпульс також передавався, якщо фігуру необхідно було обертати.

Вчені зазначають, що мозкові мережі можуть під'єднувати значно більшу кількість людей, і таким чином, до прикладу, соціальні мережі можуть вийти на кардинально новий рівень.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: передача думок на відстані, транслювання думок, читати думки за допомогою науки, мозкова мережа

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція попереджає про шахрайства на Буковині 29 вересня до Шевченківського відділення поліції звернулася 70-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом
- 01.10.2018 16:59
Пішов з життя Шарль Азнавур Всесвітньо відомий французький шансоньє Шарль Азнавур пішов з життя у віці 94 років. Про це стало відомо з публікації агентства AFP у Twitter.
- 01.10.2018 16:02
Українці наступного року зможуть робити УЗД безкоштовно З державного бюджету України в наступному році буде передбачатись фінансування для українців мамографії
- 01.10.2018 15:43
Назвали нову переможницю Міс Україна 2018 Нагадаємо, що на конкурсі краси Міс Україна 2018 стався скандал - киянку Вероніку Дідусенко
- 01.10.2018 15:12
Американська пенсіонерка знайшла 2,6-каратний алмаз В парку "Кратер алмазів", що в американському штаті Арканзас, що є єдиним загальнодоступним родовищем алмазів
- 01.10.2018 14:04
В Чернівцях маршрутка врізалась в легковик 1 10 2018 Недалеко від залізничного вокзалу Чернівців на вулиці Гагаріна в пнеділок, 1 жовтня, сталась дорожня аварія.
- 01.10.2018 13:26
Відомі лауреати Нобелівської премії 2018 з медицини Нобелівський тиждень 2018 розпочинається в Стокгольмі сьогодні, 1 жовтня
- 01.10.2018 13:04
Тука: Чому Кучма вийшов з контактної групи по Донбасу Днями другий президент України Леонід Кучма оголосив, що виходить з Тристоронньої контактної групи
- 01.10.2018 12:57
В Індонезії від землетрусу загинуло понад тисячу осіб Через землетрус та цунамі в Індонезії загинуло 1,2 тисячі осіб. Зазначимо, що стихійні лиха стались на індонезійському острові Сулавесі.
- 01.10.2018 10:47
В Чернівцях сплачено понад 82 млн грн податку на військо Упродовж дев’яти місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ
- 01.10.2018 10:29

Всі новини