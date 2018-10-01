



В Індонезії від землетрусу загинуло понад тисячу осіб - 01.10.2018 10:47

Через землетрус та цунамі в Індонезії загинуло 1,2 тисячі осіб. Зазначимо, що стихійні лиха стались на індонезійському острові Сулавесі.

Загалом було евакуйовано близько 16,7 тисяч осіб. Окрім того, ще у регенставах Палу та Дунгала ще лишаються 2,4 мільйони людей, яким необхідна гуманітарна допомога.

Новий землетрус на острові стався в понеділок, 1 жовтня, о 8:43 за Київським часом. Магнітуда підземного поштовху, що стався на 113 км північніше під міста Плу, склала 5,5 балів. В епіцентрі землетрус був оцінений як дуже сильний.

Землетрус, що стався 28 вересня, за яким послідувало цунами, став найбільш руйнівним для Індонезії з 2004 року - його магнітуда сягнула 7,5 балів. Висота хвилі цунамі в деяких місцях перевищувала 6 метрів.

За інформацією на 30 вересня, в Індонезії на острові Сулавесі було зафіксовано 832 жертви цунамі та землетрусу. Центр провінції Сулавесі - місто Палу, що найбільш приваблює туристів, постраждало від удару стихії найбільше. Електропостачання не працює, через пошкодження водогону майже відсутня питна вода. Окрім того, почались також проблеми із паливом. Наразі повідомляється, що в Сулавесі лікарні переповнені постраждалими.

Платинова Буковина

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