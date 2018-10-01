



В Чернівцях сплачено понад 82 млн грн податку на військо - 01.10.2018 10:29

Упродовж дев’яти місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, спрямували на підтримку української армії 82,2 млн грн військового збору, що перевищує показник аналогічного періоду 2017 року на 17,6 млн грн, або на 27,2 відс.

Збільшення находжень військового збору – це підтвердження того, що все більше роботодавців відмовляються від виплати заробітної плати в «конвертах» та здійснюють офіційне працевлаштування працівників. Кожен, хто сумлінно сплачує військовий збір, робить свій внесок у підтримку наших військових у зоні проведення Операції Об`єднаних сил та зміцнення обороноздатності української армії.

Нагадуємо, що військовий збір запроваджено з серпня 2014 року. Ставка збору складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками збору є фізичні особи – резиденти (нерезиденти), які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, та податкові агенти.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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