В Угорщині дали новий коментар щодо скандалу з паспортами

- 01.10.2018 10:03
В Угорщині дали новий коментар щодо скандалу з паспортами

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Угорщини прокоментував ситуацію з видачею угорських паспортів на Закарпатті. 

Нагадаємо, що у ситуації, що склалась, угорські консули не лише надають послуги з надання українцям угорського громадянства, а також діляться "корисною" інформацію щодо того, як приховувати документи іншої країни, а також маніпулювати ними на кордоні.

За словами Тамаша Менцера, в рамках засідання високого рівня 73-ї Генеральної Асамблеї ООН відбулась зустріч міністрів закордонних справ Угорщини та України Петера Сійярто та Павла Клімкіна. Менцер підкреслив, що закону як такого, що забороняє українцям мати паспорт іншої країни, в Україні немає, та підданство іншої країни не є злочином в тому випадку, якщо громадянин не повідомив, що має паспорт іншої країни.

Окрім того, Менцер зазначив, що суперечка з подвійним громадянством не може слугувати приводом для залякуванння Міністра закордонних справ та торгівлі Угорщини. Між тим, українська сторона наполягає на тому, що видача угорських паспортів заборонена.

Окрім того, прес-секретар угорського МЗС відзначив, що, за словами очільника Закарпатської області, в Верховній Раді щонайменше половина депутатів має подвійне громадянство. Через це, за словами Менцера, не є доцільним здійснювати напад на угорців щодо цього питання.

Також Угорщина заявила, що у випадку відправки угорського консула з Берегово, у відповідь буде відісланий український консул.

Платинова Буковина

Ключові слова: паспорти угорщини на закарпатті

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