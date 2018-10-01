В Київі в нічній перестрілці постраждав поліцейський

- 01.10.2018 09:34
В Київі в нічній перестрілці постраждав поліцейський

В Києві в районі Києво-Печерської Лаври та монумента Батьківщини-Матері в ніч неділі, 30 вересня, сталась перестрілка під час спроби пограбування. Стріляли грабіжники та полісмени.

Начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко зазначив, що з ціллю грабежа в приватний будинок за адресю вулиця Новонаводницька, 2, потрапили щонайменше двоє осіб.

На виклик за вказаною адресою прибули полицейські, які помітили зловмисників, які намагались сховатися, коли виходили з будинку. Коли злочинці побачили поліцію, то жбурнули в правоохоронців гранату та почали обстрілювати їх з вогнепальної зброї. В результаті було пораннено одного полісмена, який отримав поранення в гомілку.

Один з грабіжників отримав в результаті перестрілки смертельне поранення. Пізніше недалеко від місця події було виявлено тіло загиблого злочинця, у той час як інші змогли втекти. З власників будинку постраждалих немає.

Постраждалого поліцейського госпіталізували до 17 міської клінічної лікарні, і наразі його життя та здоров'я в безпеці. Поліція оточила практично всю територію Співочого поля, також було введено план з пошуку та затримання нападника, що лишився. Були задіяни бійці спецпризначення, працівники СБУ, КОРДу, працівники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки та патрульна поліція. Повідомляється, що грабіжники змогли винести з будинку гроші та частину цінних речей. Злочинцям загрожує до 15 років позбавлення волі - за розбійний напад, а також замах на житя співробітника правоохоронних органів.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: перестрілка київ 30 09 2018

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