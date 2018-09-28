



117 осіб отруїлись водою в окупованій Макеєвці - 28.09.2018 14:32

В окупованому місті Макіївка Донецької області 117 осіб госпіталізовані з попереднім діагнозом кишкова інфекція.

За словами представника Уповноваженого з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павла Лисянського, люди потрапили до лікарень через отруєння водою

Стан пацієнтів оціюється наразі як середньої тяжкості. Зі схожими симптомами до лікарень уперіод з 24 вересня по 27 вересня звернулось, зокрема, 13 дітей.

Причиною масового отруєння людей у Макіївці стала питна вода. Дезинфекція води відбувається протягом певного часу за допомогою марганцю, окільки хлор закінчився.

Відзначається, що перші пацієнти почали звертатись до міської лікарні Макіївки ввечері 25 вересня. Лєди почали масово жалітись на погане самопочуття, підвищення температури тіла, блювання, болі в животі та озноб.

Платинова Буковина

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