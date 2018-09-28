



На Сторожинеччині в лісі повісився хлопець - 28.09.2018 13:58

В селі Великий Кучурів Сторожинецького районі вранці п'ятниці, 28 вересня, вув виявлений повішений хлопець.

Тіло молодого хлопця 17 років з зашморгом на шиї було виявлено вранці в лісосмузі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Чернівцях в траншеї було виявлено труп чоловіка .

Як стало відомо, напередодні ввечері юнак вийшов з дому та не пповернувся. На пошуки вирушили його мама та сестра, і саме вони побачили хлопця у лісі вже мертвим. Повідомліється, що в Сторожинецькому районі проживала бабуся хлопця. Сам же він жив на Глибоччині, в селі Волока разом із сестрою та матір'ю. Навчався він в ліцеї в Глибоцькому районі.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, встановлюються обставини події, для чого було призначено перелік необхідних експертиз.

Платинова Буковина

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