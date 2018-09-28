Британська королева має штучну руку для привітань

- 28.09.2018 13:02
Британська королева має штучну руку для привітань

Принцеса Анна, донька королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, поспілкувалась з автором нової біографії королеви Роберта Хардмена. Відзначимо, що нова книга тримала назву "Королева світу" та вийшла з друку на початку вересня цього року.

Принцеса Анна повідомила, що у її монаршої матінки є незвичайний прилад - механічна рука, вбрана у рукавичку, яку можна використовувати для вітання публіки. Цей пристрій цілком можна використовувати, якщо королева стомиться махати власною рукою.

Штучну руку для привітань королеві Єлизаветі ІІ подарували декілько років тому австралійські студенти-винахідники. Незвичайний подарунок прийшовся королеві до смаку, та вона взяла руку для привітань з собою до замку Балморал у Шотландії.  Скоріш за все, аби вітатись з підданими, королева все ж таки надає перевагу власній руці, проте, це анітрохи не заважає їй демонструвати чудернацький винахід її родичам та гостям у палаці.

Цікаво, що на яхті Britannia , що також належить королівському двору, є спеціальний колектив осіб, які вітаються з людьми, машучи їм. Справа в тому, що зазвичай, екіпаж яхти зайнятий керуванням судном, тому на привітання із публікою у них просто немає часу.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: вітання британської королеви

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