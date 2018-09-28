



Сьогодні перший рейс здійснює поїзд чотирьох столиць - 28.09.2018 12:15

Так званий поїзд чотирьох столиць - сполученням Київ-Мінськи-Вільнюс-Рига - сьогодні вирушає в перший рейс. Про запуск першого рейсу поїзда 28 вересня раніше повідомляв міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

В Укрзалізниці раніше повідомляли, що було проаналізовано ринок пасажирських перевезень конкуруючими типами транспорту, зокрема - автомобільного. Подорожі залізницею мають ряд переваг - це комфортабельне розміщення у вагонах купе чи СВ, можливість перевозити дрібних домашніх тварин без придбання окремого місця, юбезкоштовне перевезення ручної поклажі до 36 кг, а також відсутність довгого очікування під час перетину кордону в пунктах пропуску через відсутність черг.

З 9 грудня 2018 року поїзд чотирьох столиць буде введений у новий графік руху, і до цього часу рейси виконуватимуться раз на тиждень. Відправлення відбудеться о 14:07 зі станції Київ Пасажирський. Вже наступного дня о 9:05 поїзд прибуває до Риги. Зупинки у Мінську та Вільнюсі поїзд робитиме відповідно о 23:35 та 00:25. Відправлення у зворотньому напрямку об 11:10 з прибуттям наступного дня до Києва. На цьому маршруті поїзд зупинятиметься в Вільнюмі о 5:48 та в Мінську о 20:17.

Окрім того, поїзд також зупинятиметься і на інших станціях, зокрема у Словечно, Калинковичах, Жлобино, Молодечно, Сморгоні, Гудогаї (Білорусь), в Кяні та Шауляї у Литві та в Єлгаві (Латвія).

Усього передбачається курсування поїзда у складі 10 вагонів, в тому числі 9 купе та один вагон класу люкс. В шостому вагоні купе розділятимуться на чоловічі та жіночі.

Платинова Буковина

Всі новини