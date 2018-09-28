Сьогодні допитують свідків у справі депутата Білика

- 28.09.2018 11:43
Сьогодні допитують свідків у справі депутата Білика

Чергове засідання у справі про підкуп виборців стосовно депутата Чернівецької міськради Ростислава Білика відбувається сьогодні, 28 вересня, в Шевченківському районному суді.

Лише одного свідка було допитано за результатами судових засідань 12 та 13 вересня. В результаті суд прийняв рішення доставити до зали суду інших свідків у справі в примусовому порядку.

Одна зі свідків підтвердила інформацію про те, що перед виборами до неї підійшов студент та назвав прізвище особи, яку треба підтримати під час місцевих виборів. Вона також зазначила, що голосування за вказаного кандидата, підтверджене фотознімком бюлетеню та паспорту, мало би винагородитись грошима - 250 гривень. Проте, їй так і не заплатили обіцяних грошей.

Станом на сьогодні в суді знаходяться лише чотири свідки.

Платинова Буковина, Чернівці

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