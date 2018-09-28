



Затверджено новий склад ЦВК України - 28.09.2018 11:14

В офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" було опубліковано постанову про звільнення 13 представників Центральної виборчої комісії та призначення 14 нових членів ЦВК.

Перелік призничених нових членів Центрвиборчкому виглядає наступним чином:

Басалаєва Алла

Бернацька Наталія

Михайло Вербенський

Євстіггнєєв Андрій

Єфремова Ірина

Желтова Ольга

Конопольський Олег

Кустова Світлана

Лотюк Ольга

Плукарь Віталій

Радченко Євген

Сліпачук Тетяна

Шипілов Леонтій

Юзькова Тетяна.

Зазначимо, що склад Центрвиборчкому був оновлений Верховною Радою України 20 вересня. Також було вирішено збільшити склад ЦВК з 15 до 17 членів. Голосування за кожного з членів відбувалось окремо. Процедура відбувається наступним чином - президент представляє кандидатури після нарад з парламентськими фракціями та групами. далі перелік кандидатів затвержує парламент. Повноваження членів ЦВК діють протягом 7 років.

Лише двоє осіб зі складу минулого ЦВК ще мають повноваження станом на вересень 2018 року - це Олег Діденко та Єкатерина Махницька. Щодо інших членів Центрвиборчкому, то термін їхніх повноважень сплив ще давно.

Платинова Буковина, Чернівці

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