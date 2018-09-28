Магнітні бурі на жовтень 2018

- 28.09.2018 10:39
Магнітні бурі на жовтень 2018

Сильні геомагнітні бурі очікуються протягом жовтня 2018 року, як повідомляють представники Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця. Власне, найнебезпечнішими для осіб, що відносяться до метеочутливих, будуть дні 7, 8, 10 та 19 жовтня.

Власне, 8 жовтня очікується магнітна буря класу G2, що означає сердню потужність. У решту вищевказаних днів очікуються слабкі магнітні бурі, класу G1. Також варто зазнаити ще певні дні, коли люди можуть жалітись на погіршення самопочуття - це 2, 11, 18 та 20 жовтня. В ці дні вчені прогнозують збурення геомагнітної оболонки нашої планети.

Загалом, в дні магнітних збурень та коливань геосфери можливі головні болі, запаморочення чи проблеми з тиском - гіпертонічні кризи. Найбільше погіршення стану можуть відчути люди з хронічними захворюваннями. У людей з завищеним кров'яним тиском в дні магнітних збурень може початись гіпертонія, у гіпотоніків навпаки, тиск зазвичай падає. Також може відчуватись загальна слабкість, втрата працездатності, роздратованість. 

В дні магнітних бурь краще за все не пеервтомлюватись, уникати конфліктних ситуацій та більше відпочивати. Більше гуляйте на свіжому повітрі, знизьте або обмежте значні фізичні навантаження, за можливістю не подорожуйте на великі відстані та завжди тримайте в безпосередній близькості необхідні ліки.

Платинова Буковина

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