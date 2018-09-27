



В Україні пропонують ввести стипендії для школярів - 28.09.2018 10:08

Нещадавно на сайті Президента України з'явилась нова електронна петиція. Її автор та підписанти просят запровадити в Україні для учнів старшої школи, що навчаються на відмінно, стипендії.

Автором петиції виступила Бірук Дана Олександрівна. За її словами, рівень освіти в Україні на сьогоднішній день не є найвищим. Окрім того, дуже часто батьки дітей, що гарно вчаться, відносяться до малозабезпечених верств населення.

Через це автор запропонувала ввести фінансову підтримку учням подібно до тієї, яку отримують студенти-відмінники, наприклад, у тих самих коледжах.

Зазначимо, що для розгляду петиції Президентом України Петром Порошенком необхідно, аби петиція набрала щонайменше 25 000 голосів. Нразі петиція має можливість пройти на розгляд, адже на її підписання ще є 89 днів.

Платинова Буковина

Всі новини