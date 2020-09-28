В США при посадці літак розламався навпіл- 28.09.2018 09:43
При посадці в аеропорту Грінвілл в штаті Південна Каліфорнія 27 вересня розбився реактивний літак Dassault Falcon 50. Як повідомляється, один з пілотів загинув в результаті авіакатастрофи, другого госпіталізували до лікарні, проте, він помер вже в медзакладі.
Серед постраждалих в літаку, що розколовся навпіл, - подружня пара, яких госпіталізували в критичному стані.
Власне, при посадці літак не зміг вчасно зупинитись, через що викотився за межі злітно-посадочної смуги аж на проїжджу частину, та навіть протаранив огорожу та розколовся на дві частини.
На місце аварії прибули спеціалісти, які займаються ліквідацією витоку авіаційного палива, аби запобігти погіршення ситуації. Наразі з'ясовуються обставини даної події.
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