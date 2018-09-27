



В Чернівцях незнайомий видурив у чоловіка телефон - 28.09.2018 09:08

Правоохоронці застерігають буковинців не довіряти незнайомцям, а тим паче не передавати їм у користування свої ґаджети.

8-го вересня до поліції надійшло повідомлення, що невідомий чоловік у чернівчанина шахрайським шляхом видурив мобільний телефон. 35-річний чоловік повідомив правоохоронцям, що перебуваючи на зупинці громадського транспорту в Чернівцях незнайомий увійшовши в довіру, під приводом зателефонувати заволодів його приладом зв’язку.

Оперативники Шевченківського відділення поліції в ході проведення розшукових заходів встановили «мобільного» шахрая. Ним виявився 35-річний місцевий житель, котрий неодноразово був судимий за тяжкі злочини.

Поліцейські вже повідомили злочинцю про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі скерували матеріали справи до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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