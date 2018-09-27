



Обрано запобіжний захід нападникам на активіста Михайлика - 27.09.2018 17:00

В Одесі 22 вересня сбув скоєний напад на очільника міської організації партії "Сила людей" та активіста Олега Михайлика. Чоловіка госмпіталізували до лікарні в важкому стані. За словами колишнього голови одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, Михайлик прибув до лікарні в стані клінічної смерті.

25 вересня було повідомлено про затримання одеськими полісменами трьох осіб - громадян Грузії, які підозрюються у здійсненні замаха на Михайлика. У одного з чоловіків було вилучено револьвер, з якого могли стріляти в активіста.

На даний час медики оцінюють стан активіста як стабільний. Йому вже стало дещо краще, і лікарі навіть дозволяють потерпілому пересуватись.

Підозрюваним у нападі на Михайлика Київський районний суд Одеси обрав запобіжний засіб. Відзначимо, що одного з підозрюваних - Торніке Герасіна - доправили до приміщення суду на ношах. Йому було обрано запобіжний засіб у вигляді тримагння під вартою на термін 60 діб без можливості внесення застави, і він перебуватиме у СІЗО. Сестра чоловікаа була обурена тим, що його доставили до суду та потім направлять до слідчого ізолятору, оскільки він самостійно не може себе обслуговувати, оскільки є паралізованим.

27 вересня другому з трьох підозрюваних в замаху - Манучару Варшанідзе - також було обрано запобіжний захід у вигляді перебування у СІЗО. Такий же запобіжний захід обрали і для Лаші Герасіна - третього підозрюваного у даній справі.

Платинова Буковина

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