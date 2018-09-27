Поліція вилучила у буковинців цілий арсенал незаконної зброї

- 27.09.2018 16:21
Поліція вилучила у буковинців цілий арсенал незаконної зброї

Понад півтисячі набоїв, гвинтівка, пістолет, карабін, порох, граната і ножі – усе це незаконно зберігалося у громадян і будь-якої миті могло бути використано для злочинної діяльності.

 

На території Чернівецької області працівники поліції продовжують здійснювати профілактичні заходи під умовною назвою «Зброя та вибухівка». Дії правоохоронців спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки задля протидії злочинності й стабілізації криміногенної ситуації.

Так, 26-го вересня під час санкціонованого обшуку у помешканні 36-річного жителя Новоселицького району оперативники Управління карного розшуку та Новоселицького відділення поліції спільно зі слідчими обласного ГУНП виявили цілий склад різної зброї та боєприпасів. Поліцейські вилучили у чоловіка незареєстровану нарізну гвинтівку «Байкал», перероблений для стрільби бойовими патронами стартовий пістолет «GAP», глушник, 632 патрони, 500 грамів пороху, димову шашку, 8 магазинів до пістолетів і 5 – до автоматів різних зразків, а також 2 ножі з ознаками холодної зброї.

Цього ж дня, перевіряючи інформацію про наявність нелегальних боєприпасів у 32-річного буковинця, працівники Кіцманського відділу поліції провели обшук у його будинку. Правоохоронцям поскаржилася сусідка чоловіка, що він погрожує її підірвати. У одній з кімнат будинку поліціянти виявили та вилучили бойову ручну гранату «РГД-5» і запал до неї. Агресивного порушника поліція затримала та помістила до ізолятору тимчасового тримання.

Ще один випадок вилучення незаконної зброї мав місце у місті Заставна. Працівники сектору реагування патрульної поліції виявили в автомобілі 32-річного жителя Кельменецького району мисливський двоствольний нарізний карабін без номеру. Водій зберігав і перевозив його без відповідних документів.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Усю вилучену зброю, боєприпаси та вибухівку поліціянти відправили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Наразі проводяться досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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