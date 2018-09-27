Коли Україна переходить на зимовий час- 27.09.2018 15:52
Перехід на сезонний "зимовий" час в Україні традиційно відбудеться в останню неділю жовтня. Цього року на йей день приходиться 28 жовтня, коли о 4:00 ранку годинники треба перевести на одну годину назад.
Перевод годинників в Україні відбувається відповідно до постанови Кабінета Міністрів від 13 травня 1996 року №509 Про порядок обчислення часу на території України". Дана постанова передбачає встановлення в України київського часу, тобто час другого часового поясу, із щорічним переведенням годинників о 3:00 на годину вперед в останню неділю березня, а також на одну годину назад о 4:00 в останню неділю жовтня.
Загалом, перехід на сезонний - літній та зимовий - вперше застосували в 1908 році у Великій Британії в цілях економити та максимально раціонально використовувати електроенергію. Під час свого існування СРСР регулярно переходив на сезонний час з 1981 року. Використовують зимовий та літній час на сьогоднішній день понад 110 країн в усьому світі.
У країнах ЄС з 2019 року Єврокомісією пропонується відмовитись від практики сезонного часу.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.09.2018 17:00
- 27.09.2018 16:21
- 27.09.2018 15:05
- 27.09.2018 14:27
- 27.09.2018 14:00
- 27.09.2018 12:57
- 27.09.2018 12:45
- 27.09.2018 12:33
- 27.09.2018 11:29
- 27.09.2018 10:56