Комітет виборців назвав найбільших прогульщиків у ВР

- 27.09.2018 15:05
Комітет виборців назвав найбільших прогульщиків у ВР

Усі засідання Верховної Ради у вересні відвідали лише 43% нардепів, а саме - 180 з 423 осіб. Такі дані наводять в Комітеті виборців України.

За даними письмової та електронної реєстрацій, на жодному засіданні цього місяця не були десять депутатів - це Євген Мураєв, Юрій-Богдан Шухевич, Лев Підлисецький та інші. Традиційно вже відсутні втікачі Олександр Онищенко, Євген Бакулін та Сергій Клюєв. Не відвідувалазасідання підсудна Надія Савченко, а також Андрій Журжій та В'ячеслав Константиновський, які склали свої повноваження.

Згідно офіційних даних, нардепи були відсутні за засіданнях за невідомими причинами, до яких не відносять відрядження чи хворобу.

Комітет виборців України повідомляє, що найбільше прогульщиків серед депутатів групи "Воля народу", "Оппозиційного блоку" та групи "Відродження". З них в середньому були відсутні 38%, 29% та 25% народних депутатів відповідно.

Найкраще відвідують засідання представники Радикальної партії Олега Ляшка (12% прогулів), Блока Петра Порошенка (14%), Народного фронту (16%), Батьківщини (18%) та Самопомочі (22% прогулів).

Відзначається, що на пленарному засіданні 20 вересня, коли призначались нові члени Центральної виборчої комісії, була присутня найбільша кількість депутатів. Найкращий результат Верховної Ради за цілий рік - усього 39 відсутніх нардепів.

Відзначимо, що 90% голосувань у вересні пропустили 46 народних депутатів. З них 11 осіб не проголосували жодного разу за місяць.

 

Платинова Буковина

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