



Тюлень побив каякера восьминогом - 27.09.2018 14:00

Любителі каякінгу відзначили, що в районі суден все більше почали плавати тюлені. Спочатку каякери вирішили, що такмим чином тварини охолоджуються, однак, як виявилось, тюлені влаштували собі охоту на восьминогів.

За допомогою екстрим-камери GoPro випадково вдалось зазняти момент, коли один з тюленів винирнув з вони після того, як спійсмав восьминога. В цей час тварина вдарила одного з каякерів восьминогом по обличчу.

Кайл Муліндер, що постраждав від удару восьминогом, відзначив, що він просто опинився не в той час та не в тому місці. Тайя Масуда, що теж входила в цю команду каякерів, відзначила, що ніхто з команди не очікував нічого подібного.

Каякери бачили, що тюлень з восьминогом у роті плавав неподалік, після чого вирішив раптово всплисти, водночас дожовуючи щупальце. Однак щось пішло не так, і один з каякерів отримав ляпаса цим самим восьминогом.

Платинова Буковина

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