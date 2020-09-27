Укрпошта може перестати доставляти пенсії

- 27.09.2018 12:33
Укрпошта може перестати доставляти пенсії

Доставка пенсій Укрпоштою може припинитись, про що повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, тариф на дану послугу не переглядався з 2004 року.

Керівник Укрпошти відзначив, що кожна послуга має бути оплачуваною, а у випадку з недоплатами виникають різні неприємні моменти, непрозора звітність тощо. 

Якщо заробітня плата у 2016 році мінімально складала порядка 1500 гривень, і таку зарплатню виплачували більшості листонош, які обслуговували порядка 143 пенсіонерів. Тепер мінімалка складає 3723 гривні, і її буде підвищено до 4173 гривень з 1 січня 2019 року. В той же час, листоноша обслуговує в середньому меншу кількість пенсіонерів - близько 120. Смілянський зазначив, що це призводить до втрати балансу, оскільки кількість зменшується, а витрати, навпаки, ростуть.

Очільник Укрпошти зазначив, що з 2004 року тариф на доставку пенсій не переглядався. І наразі Укрпошта не може перекривати існуючий баланс. На доставку витрачається блищько 1 мільярда гривень, у той час як виручка пошти загалом складає 5,5 мільярди.

Платинова Буковина

Ключові слова: пенсії поштою, доставка пенсій укрпошта

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