Пікетувальники вимагають відставки голови патрульної поліції Чернівців

- 27.09.2018 11:29
Пікетувальники вимагають відставки голови патрульної поліції Чернівців

На вулиці Заводській в Чернівцях жителі влаштували пікет біля будівлі Управління патрульної поліції. Активісти вимагають у очільника патрульної поліції Артура Шкроба піти у відставку.

Пікет влаштований через смертельне ДТП в Чернівцях в мікрорайоні Гравітон, що сталась за участю патрульних поліцейських. Нагадаємо, аварія сталась вночі 16 вересня на вулиці Руській. Через зіткнення з машиною патрульних загинув 28-річний буковинець, житель Герцаївського району.

Після слідчих заходів виявилось, що на відеореєстраторі патрульних відсутнє відео з записом події. Не виключається, що тось із полісменів міг знищити запис, що відноситься до речових доказів в даному розслідуванні.

Спільнота обурена ситуацією, що склалась. Будівлю Управління патрульної поліції в Чернівцях пікетують порядка 40 людей. Наразі вони спілкуються з начальником патрульної поліції та іншими правоохоронцями.

Варто зазначити, що на вулиці руській вже не вперше трапляються смертельні аварії, і також за участю полісменів. Власне, сам очільник патрульної поліції причетний до аварії, в якій загинув мотоцикліст, якого було заблоковано поліцейською машиною.

Платинова Буковина, Чернівці

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