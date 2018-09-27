



Життя на Марсі могло бути підземним - 27.09.2018 10:56

Дослідження Марсу не припиняються, оскільки в подальшому людство зацікавлене в колонізації Червоної планети. Нещодавні дослідження показують - життя на Марсі могло існувати під поверхнею планети.

Власне, колись на Марсі існували умови для процвітання мікробів, які могли виживати протягом сотень мільйонів років. Були проведені основні фізико-хімічні розрахунки, що показали - на Марсі в давні часи в достатній кількості був присутній розчинений водень, який живив підземну біосферу. Про це заявив аспірант Браунського університету, провідний автор досліджень Джессі Тарнас. Власне, підземне життя на Марсі було подібним до аналогічного на Землі.

В схожих умовах на певних ділянках на Землі можуть існувати організми, які також відомі науці як підземні літотрофні мікробні екосистеми. Для житя їм немає потреби використовувати енергію сонячного світла. Електрони вони самостійно видобувають з молекул оточуючого середовища.

Тобто, такі умови, які на сьогоднішній день має більшість мікробів на Землі, могли мати марсіанські мікроби бпорядка 4 мільярдів років тому.

Цілком зрозуміло, що такі висновки не підтверджують в повній мірі існування життя на Марсі. Проте варто розуміти, що на Червоній планеті життя могло зародитись і самостійно себе підтримувати в існуючих умовах. Власне, на базі аналізу отриманих даних вдалось встановити, но протягом сотень мільонів років на Марсі в дійсності могла існувати зона, придатна до життя. Вона розташовувалась на Марсі під поверхнею планети на глибині декількох кілометрів.

Платинова Буковина

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