Де в Чернівцях 27 09 2018 немає води

- 27.09.2018 10:26
Де в Чернівцях 27 09 2018 немає води

В Чернівцях за деякими адресами у четвер, 27 вересня, буде відсутнє водопостачання.

Про це повідомляють у прес-службі Чернівецької міської ради з посиланням на Чернівціводоканал.

Ремонтні роботи з приводу заміни ділянки труби проводитимуться в районі 78 будинку по вулиці Кармелюка. Повідомляється, що ремонт триватиме орієнтовно до 18:00, тому до відповідної години водопостачання на вулиці Кармелюка та прилеглих буде відсутне.

Окрім того, воду відключать тимчасово також і для вулиць Жасмінної, Макаренка, Череповецької. Дніпропетровської, провулках першому та другому Віденським, по вулиці Райніса та Єреванській та прилеглих.

Платинова Буковина, Чернівці

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