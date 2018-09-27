1,7 млн грн екоподатку вже сплачено в Чернівцях

- 27.09.2018 10:13
1,7 млн грн екоподатку вже сплачено в Чернівцях

Упродовж восьми місяців цього року платники екологічного податку, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 1739,3 тис грн екологічного податку, що на 324,4 тис грн, або на 22,9 відсотки більше показників минулого року.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку.

В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати декларації відповідно до вимог Податкового кодексу України. Зазначена норма передбачена п. 250.9 ст. 250 Податкового кодексу України.  

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податок на забруднення довкілля, екологічний податок чернівці, чернівці податки

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