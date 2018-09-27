



Тереза Мей звинуватила РФ в хімічних атаках - 27.09.2018 09:57

Під час свого виступу в рамках 73-ї Генасамблеї ООН в Нью-Йорку премьєр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила російські спецслужби у отруєнні Скрипалів у Солсбері та назвала повіденку Росії безцеремонною, що порушує ряд міжнародних норм.

Окрім застосування хімічної зброї, Мей зазначила, що Росія також винна у захопленні суверенних територій інших країн.

Відзначимо, згідно офіційної заяви британських прокурорів вд 5 вересня, до отруєння кошилнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетними вважаються двоє росіян, відомих під іменами Олександр Пєтров та Руслан Боширов. В Великій Британії вважають, що ці чоловіки є працівниками російських спецслужб та використовували для в'їзду в країну несправжні імена. Лондон також видав європейський ордер на арешт цих осіб.

Нещодавно Мей заявила, що Боширов та Пєтров є офіцерами ГРУ РФ. За її словами, до роботи з дослідженя 11 000 годин відеоматеріалів з камер відеоспостереження було долучено порядка 250 детективів, які допомогли виявити на записах нападників.

Сергія та Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в британському місті Солсбері. Це сталось 5 березня 2018 року Сергій Скрипаль був виписаний з лікарні після тривалого лікування 185 травня. Його донька отримала менші ураження, тож її було виписано раніше - 9 квітня.

Сергій Скрипаль у минулому є російським шпигуном, і в Росії його засудили за подвійне агентство, оскільки він також шпигував на користь Великої Британії. Про причетність Росії до отруєння з використанням хімічної зброї раніше заявдяв голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат.

Платинова Буковина

Всі новини