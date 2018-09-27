



Україна підписала безвіз з Уругваєм - 27.09.2018 09:37

Уругвай став новою країною, куди українські громадяни зможуть подорожувати без необхідності оформлювати візи.

Про підписання відповідної угоди між країнами на своїй сторінці в Facebook написав Святослав Цеголко, прес-секретар президента України Петра Порошенка.

Угоду було підписано у Нью-Йорку, під час 73-ї Генеральної Асамблеї ООН у середу, 26 вересня. Підписання документу відбувалось безпосередньо в будівлі Генеральної Асамблеї ООН.

Тепер термін перебування українців в Уругваї без необхідності оформлювати візи становить 90 днів, і також можна поновити перебування на інший термін у 90 днів.

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