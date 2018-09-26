На Буковині існує перша равликова ферма

- 26.09.2018 16:41
На Буковині існує перша равликова ферма

Ферма з розведення равликів працює на Буковині, в селі Стрілецький Кут Кіцманського району. Її власниками є подружжя Юськів - Василь та Оксана.

Для їстівних молюсків, яких відносять до всесвітньо відомих делікатесів, було створено спеціальні умови. В теплиці, де вирощують маленьких равликів, дотримується певний температурний режим, необхідний рівень вологості та освітлення.

Коли встановлюється тепла погода, равликів виносять на поле та поміщають під дошками. Харчуються молюски спеціальною травичкою. По досягненню равливками дорослого стану їх сортують та готують до поїздки на експорт - до країн Євросоюзу.

Власники равликової ферми зазначають, що деться про вирощення середземноморського равлика, який є повністю їстівним. У Європі є велика потреба в равликів, оскільки вони самі не встигають вирощувати їх або збирати у природі в достатній кількості, аби задовільнити попит. наразі в Україні також існує не так багато ферм з вирощування равликів.

Подружня пара розповідає, що вони разом навчались за кордоном, аби отримати змогу вирощувати равликів в умовах, що є в Україні. В природі в нашій країні равлик не живе, тому існує необхідність вирощувати молюска штучно.

Найкраще равлики смакують, як відзначають власники равликової ферми, з спеціальним соусом з масла, петрушки та часнику. До делікатесу найкраще подавати біле вино та грінки з білого хліба.

Платинова Буковина, Чернівці

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