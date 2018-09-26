



Найкориснішим десертом визнано мармелад - 26.09.2018 16:20

Лікарі вирішили включити до переліку найкорисніших для здоров'я десертів, окрім шоколаду, також і мармелад. Як було встановлено, вживання мармеладу сприяє швидкому виведенню токсинів з організму. Власне, йдеться про ті токсичні сполуки, які ведуть до розвитку пухлин.

Якщо не зловживати вживанням десертів - мармеладу та супутніх йому джему та конфітюру, то вони принесуть більше користі, аніж якщо ви взагалі відмовитесь від таких солодощів. За допомогою мармелада та "дружнім" йому продуктам можна навіть оздоровити в певній мірі організм.

Власне, медики провели ряд експериментів та встановили, що споживання мармеладу сприятливим чином впливає на стан органів шлунково-кишкового тракту, та загалом покращує травні процеси.

А найголовніша користь мармеладу полягає в тому, що ці солодощі допомагають організму швидше позбавлятись шкідливих речовин, які ми отримуємо разом із їжею та загалом із зовнішнього середовища. Мармелад допомагає виводити з організму побічні продукти обміну речовин, важкі метали, жовчні кислоти, анаболіки та холестерин. За корисними властивостями вчені готові прирівняти мармелад до шоколаду, який за популярністю серед солодощів вже досить довго тримає перше місце, оскільки ще грає роль відмінного антидепресанта.

Проте мармелад має і свої переваги. Цей десерт менш калорійний у порівнянні з шоколадом, і при помірному вживанні він може бути навіть кращий для фігури.

Платинова Буковина

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