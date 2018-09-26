



ЄС створили санкційний режим за використання хімічної зброї - 26.09.2018 15:54

У зв'язку зі справою про отруєння родини Скрипалів в Солсбері Комітет постійних представників ЄС ухвалив новий режим впровадження санкцій за хімічні атаки.

Інформацію про це повідомив Рікард Йозвяк, брюсельський кореспондент "Радіо Свобода". Наразі поки що не було представлено жодних санкційних списків.



Новий правовий режим був заснований на пропозиціях, внесених Великою Британією та Францією. Даний режим покликаний запобігти повторенню хімічних атак, що здійснюються Росією та Сирією, та швидкому застосуванню санкцій у відношенні до конкретних осіб в будь-якій точці світу. Санкції передбачають заборону на в'їзд осіб, що потраплять під санкції, та заморозку їхніх банківських активів.

Зазначимо, що лідери країн ЄС у червні в підсумковому комюніке зазначили необхідність якнайшвдче розробити та прийняти дкумент щодо санкцій у відповідь на хімічні атаки. Окрім того, через отруєння у Солсбері більшість кран світу відіслали російських дипломатів. Тим не менш, подальші дії було заблоковано опозицією, до якої увійшли такі країни, як Греція, Угорщина та Італія.

Платинова Буковина

Всі новини