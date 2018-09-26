ЄС створили санкційний режим за використання хімічної зброї

- 26.09.2018 15:54
ЄС створили санкційний режим за використання хімічної зброї

У зв'язку зі справою про отруєння родини Скрипалів в Солсбері Комітет постійних представників ЄС ухвалив новий режим впровадження санкцій за хімічні атаки.

Інформацію про це повідомив Рікард Йозвяк, брюсельський кореспондент "Радіо Свобода". Наразі поки що не було представлено жодних санкційних списків.

Новий правовий режим був заснований на пропозиціях, внесених Великою Британією та Францією. Даний режим покликаний запобігти повторенню хімічних атак, що здійснюються Росією та Сирією, та швидкому застосуванню санкцій у відношенні до конкретних осіб в будь-якій точці світу. Санкції передбачають заборону на в'їзд осіб, що потраплять під санкції, та заморозку їхніх банківських активів.

Зазначимо, що лідери країн ЄС у червні в підсумковому комюніке зазначили необхідність якнайшвдче розробити та прийняти дкумент щодо санкцій у відповідь на хімічні атаки. Окрім того, через отруєння у Солсбері більшість кран світу відіслали російських дипломатів. Тим не менш, подальші дії було заблоковано опозицією, до якої увійшли такі країни, як Греція, Угорщина та Італія.

Платинова Буковина

Ключові слова: хімічна зброя у світі, санкції за хімічні отруєння, хімічні атаки санкції єс

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині існує перша равликова ферма Ферма з розведення равликів працює на Буковині, в селі Стрілецький Кут Кіцманського району. Її власниками є подружжя Юськів
- 26.09.2018 16:41
Найкориснішим десертом визнано мармелад Лікарі вирішили включити до переліку найкорисніших для здоров'я десертів, окрім шоколаду, також і мармелад
- 26.09.2018 16:20
День міста Черніві 2018: програма заходів День міста Чернівців 2018 святкуватиметься 6-7 жовтня. Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.
- 26.09.2018 14:45
Нардеп звинуватив Клімкіна в національній ворожнечі Через заяви міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо проявів сепаратизму на Закарпатті народний депутат України Василь Брензович
- 26.09.2018 14:09
SpaceX відправить ще одного туриста на Місяць Вже з другим космічним туристом компанія Ілона Маска SpaceX підписала контракт.
- 26.09.2018 13:15
Злочинець захотів грошей за власний арешт 24 травня у Торонто відбулось пограбування, і за інформацію про місцезнаходження двох порушників
- 26.09.2018 12:56
Поліція затримала буковинця за превезення підакцизу Під час відпрацювання території Буковини мобільна група Головного управління Національної поліції
- 26.09.2018 12:33
В Чернівцях на Галицькому шляху збили неповнолітню дівчину Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди
- 26.09.2018 11:54
Митрополит Онуфрій потрапив до бази даних Миротворець Митрополіта Онуфрія, який є очільником Української православної церкви Московського патріархату
- 26.09.2018 11:41
Перекриття руху в Чернівцях під час проведення Буковинської милі 2018 Змагання серед легкоатлетів та любителів в Чернівцях в рамках "Буковинської милі 2018"
- 26.09.2018 11:19

Всі новини