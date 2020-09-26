День міста Черніві 2018: програма заходів

- 26.09.2018 14:45
День міста Черніві 2018: програма заходів

День міста Чернівців 2018 святкуватиметься 6-7 жовтня. Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.

Нагадаємо, що цього року чернівчани святкуватимуть 610 років з першої письмової згадки про місто.

Розпочинаються святкові заходи з приводу світякування Дня міста 2018 в Чернівцях з 28 вересня та триватимуть десять днів. протягом цього часу в Чернівцях вдбуватимуться виставки, майстер-класи, покази та різні виступи та концерти. Першим заходом стане обласна виставка прикладного мистецтва членів Національної спілки художників України "Від Землі до Сонця", що відкриється в культурному центрі "Вернісаж" по вул. Івана Франка, 15, 28 вересня о 16:00.

Головне святкування відбуватиметься у перші вихідні жовтня - 6 та 7 числа. У ці дні відбудуться виставки-ярмарки у центральній частині міста, модні покази, фестивалі, розваги для дітей, а також концерти на сцені на Соборній площі міста. Продовження святкування, також насичене цікавими заходами, відбудеться у неділю, 7 жовтня. наприкінець свята на чернівчан та гостей міста чекає виступ ді-джея на Соборній площі та лазерне шоу, а також виступ формації "Тіні вогню" з неймовірним фаєр-шоу. Більш детально з програмою святкування пропонуємо ознайомитись в таблиці заходів нижче:

Платинова Буковина, Чернівці

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