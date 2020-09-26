Злочинець захотів грошей за власний арешт- 26.09.2018 12:56
24 травня у Торонто відбулось пограбування, і за інформацію про місцезнаходження двох порушників, що допомогла би у їх затриманні, пропонувалась винагорода у розмірі 10 тисяч доларів.
Гроші спокусили 20-річного Натана Хантера, одного з розшукуваних у скоєнні даного злочину, тож він вирішив здатись поліції ввечері понеділка.
Хантера звинувачують за 10 статтями, зокрема,в незаконному зберіганні вогнепальної зброї, використанні вогнепальної зброї для скоєння кримінального злочину, у збройному пограбуванні та змові з ціллю скоїти кримінальний злочин.
Ще один чоловік у розшуку - Джесс Джек Бріз, якого поліція шукає також у справі щодо замаху на вбивство, який стався 3 червня.Хантер з Брізом та ще двома юнаками пограбували банк TD Canada Trust. Двох інших хлопців вже заарештували, Хантер здався сам, а Бріз все ще переховується.
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