Митрополит Онуфрій потрапив до бази даних Миротворець- 26.09.2018 11:41
Митрополіта Онуфрія, який є очільником Української православної церкви Московського патріархату, внесли до бази даних "Миротворець". Його називають агентом впливу Російської православної церкви та супротивником створення в Україні помісної церкви.
Окрім того, в базі "Миротворця" опинились також інші архієпископи УПЦ МП, що відмовляються підтримати автокефалію.
Було згадано про відмову митрополита Онуфрія зустрітись з екзархами Вселенського патріархату та вимогу, аби вони виїхали з країни. Окрім того, у 2015 році під час проголошення президентом України імен героїв, що відзначились у зоні АТО, митрополит відмовився вставати.
За відмову підтримки автокефалії в Україні в список "Миротворця" потрапили архієпископи Новокаховський та Геничевський, Галицький та Львіввський, Каменеь-Подільський та Городоцький, Криворозький та Нікопольський, очільники Донецької, Виноградівської та Хустської єпархій.
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