



Перекриття руху в Чернівцях під час проведення Буковинської милі 2018 - 26.09.2018 11:19

Змагання серед легкоатлетів та любителів в Чернівцях в рамках "Буковинської милі 2018" відбудуться в Чернівцях вже наступної неділі .

В пресс-службі Чернівецької міськради повідомили, що спеціально для проведення спортивних змагань в місті буде змінено маршрут руху громадського транспорту.

Власне, рух тролейбусів "1, 8 та 6 буде скорочений до кільця на проспекті Незалежності. Також і на автобусних маршрутах у русі будуть внесені певні зміни.

Обмеження руху транспорту будуть діяти під час забігів та естафет в рамках "Буковинської милі" на час з 10:40 до 13:30.

Платинова Буковина, Чернівці

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