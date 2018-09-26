Перекриття руху в Чернівцях під час проведення Буковинської милі 2018- 26.09.2018 11:19
Змагання серед легкоатлетів та любителів в Чернівцях в рамках "Буковинської милі 2018" відбудуться в Чернівцях вже наступної неділі.
В пресс-службі Чернівецької міськради повідомили, що спеціально для проведення спортивних змагань в місті буде змінено маршрут руху громадського транспорту.
Власне, рух тролейбусів "1, 8 та 6 буде скорочений до кільця на проспекті Незалежності. Також і на автобусних маршрутах у русі будуть внесені певні зміни.
Обмеження руху транспорту будуть діяти під час забігів та естафет в рамках "Буковинської милі" на час з 10:40 до 13:30.
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