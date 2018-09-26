В США назвали найбільші ядерні загрози світу

- 26.09.2018 10:29
В США назвали найбільші ядерні загрози світу

За словами голови міністерства оборони США Джеймса Метіса, три країни світу представляють найбільшу ядерну загрозу. Йдеться про Росію, Китай та Північну Корею.

Відповідну заяву було опубліковано на сайті Пентагону.

Метіс зазначив, що ядерна загроза з боку Росії з усіх є найбільш вартою уваги. Китай та КНДР несуть у собі також серйозну загрозу, хоча і дещо в меншій мірі. В той же час, вирішення ситуації з КНДР наразі є терміновим, як підкрелив очільник міноборони США.

Метіс також заявив, що стримуючим фактором для початку ядерної війни з боку даних країн є той факт, що в даному протистоянні не буде переможців. Водноча він зазначив, що зхагроза ядерної війни зберігається, але виграти в ній нікому не вийде, тому не можна її розгортати.

Власне, за словами голови Пентагону, для тих, хто використовує ядерну зброю, наслідки будуть найгіршими.

Платинова Буковина

Ключові слова: міністерство оборони сша, пентагон, ядерна загроза світу, загроза ядерної війни

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