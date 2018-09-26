



Нові правила та штрафи за паркування - 26.09.2018 09:59

Нові правила паркування вступають в силу в Україні вже з 27 вересня. Окрім того, при порушенні правил штрафи будуть жорсткішими.

При зупинці на платній парковці необхідно сплатити за місце протягом 10 хвилин. Якщо цього не відбудеться через 10 та більше хвилин, то на лобовому склі йому прикріплять квитанцію про штраф. І штраф буде більшим, ніж раніше - 20 розмірів вартості парковки за годину для звичайного місця. Якщо паркування відбулось на місці для інвалідів, то штраф складамите 30 розмірів вартості паркування за годину. Наразі мінімальний штраф за таку провину складає 204 гривні.

При бажанні сплатити інспектору за парковку готівкою, штраф складатиме від 850 до 1190 гривень. У випадку, якщо відбулась фото та відео фіксація порушення в автоматичному режимі, квитанцію треба буде направляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Окрім того, штраф вважається виконаним у повному розмірі, якщо половину штрафу сплачено протягом 10 банківських днів. До того, якщо власник - не та людина, яка знахлодилась за кермом, то сплачувати штраф будь-хто з них - або водій, або власник.



Автівку можуть евакуювати за неправильне паркування. Про порушення та місцезнаходження машини власнику повідомлять - телефоном за допомогою SMS або електронною поштою, якщо він звернеться до МВС та повідомить свої дані. Машину повертають після сплати штрафу та вартості послуг транспортування. Евакуювати машину можуть представники Національної поліції та інспектори з паркування. Затримувати автівку без евакуації мають право також поліцейські. За евакуацію автівки без страхування на випадок пошкодження транспорту при переміщенні штраф складе від 1190 до 1700 гривень.

З огляду на дані зміни влада рекомендує органам місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовану систему контролю оплати паркування.

Платинова Буковина

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